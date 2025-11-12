40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova

L’Italia ha aderito al Trattato Antartico il 18 marzo 1981, avviando poi il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) nel 1985. La prima spedizione nazionale italiana in Antartide partì da Genova e raggiunse il sito di Baia Terra Nova il 23 dicembre 1985, dando così ufficialmente inizio ad una regolare attività di ricerca scientifica italiana nel continente antartico.

Si sta ora svolgendo la 41ª campagna (stagione 2025-26) che vedrà circa 200 tra ricercatori e tecnici operare a “MZS” (Stazione Mario Zucchelli, a Baia Terra Nova), a Concordia e a bordo della rompighiaccio Laura Bassi con diversi obiettivi scientifici tra cui: i) l’analisi di carote di ghiaccio continentale nell’ambito del progetto Beyond EPICA, finalizzate ad analizzare il clima del passato fino a oltre un milione di anni fa; ii) monitoraggi dell’atmosfera quantificare gas serra; iii) osservazioni oceanografiche per studiare la distribuzione delle differenti masse d’acqua e le dinamiche del ghiaccio marino; iv) studi di biodiversità e impatto antropico su ecosistemi marini e terrestri.

Tutti questi progetti scientifici (carotaggi EPICA/Beyond EPICA, Ice Memory, campagne oceanografiche e osservatori vari) hanno un enorme valore scientifico e forniscono serie temporali di riferimento usate da gruppi europei e internazionali per validare modelli climatici, ricostruire le dinamiche dei gas serra ed il dettaglio temporale dei cicli glaciali e interglaciali.

In occasione dell’Antarctica day, il 1° dicembre 2025, sarà inaugurata a Roma, presso la sede CNR di Piazzale Aldo Moro, la mostra «Antartide: il Continente Bianco. 40 anni di ricerca italiana», evento istituzionale che celebra il quarantennale del PNRA e mette in mostra reperti, strumenti scientifici, immagini e racconti delle spedizioni, rafforzando la sensibilizzazione pubblica sul ruolo strategico dell’Antartide nello studio del cambiamento climatico.

Stefano SchiaparelliProfessore associato - Zoologia

Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV