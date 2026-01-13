Liguria in Movimento - Puntata 5

Ultime notizie
- A Genova la prima regia teatrale di Luca Guadagnino: Stabat Mater, tra sacro e marginalità
- Processo Morandi, Possetti: "Tutti gli imputati hanno responsabilità"
- Tensione nel centrodestra regionale, c'è la conferma: due consiglieri guardano al Gruppo Misto
- Influenza, Icardi: "Picco raggiunto, in un mese 70mila liguri messi ko"
- Il medico risponde - Picco dell'influenza raggiunto in Liguria?
- Spending review in tribunale: addio all'aula simbolo del processo Morandi
IL COMMENTO
Salis, le primarie divisive e l’obbligo della coerenza
La grande questione di Genova che non riesce a diventare giovane