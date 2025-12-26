Riva Trigoso e Alassio, un totale di 500 bagnanti alle prese con il cimento

Il cimento del Bagnun a Riva

E' ormai entrata nel vivo la stagione dei cimenti invernali in Liguria. Nella giornata post natalizia due gli appuntamenti: a levante a Riva Trigoso, a ponente ad Alassio, che insieme hanno coinvolto quasi 500 bagnanti a sfidare il freddo e le temperature rigide dell'acqua.

Registrati in 276 a Riva Trigoso

A Santo Stefano, con la fortuna del sole ritrovato, si è svolto il cimento invernale di Riva Trigoso organizzato dall'associazione Bagnun. E quest'anno ha ancora una volta battuto i record di presenze: 276 i registrati, mentre lo scorso anno erano 274. Temperatura esterna di 10 gradi e dell'acqua del mare di 16 gradi: con queste condizioni meteo e marine sono entrati in acqua grandi e piccini. Il più anziano ha 82 anni, le più giovani sono tre bimbe di 8 anni, il bagnante che è arrivato da più lontano è originario di Göteborg, Svezia.

In 195 ad Alassio

Tutti in acqua oggi anche ad Alassio, dove si è svolta la 61esima edizione del Cimento di Santo Stefano con la Società Nazionale di Salvamento, la banda e la partecipazione di 195 bagnanti. Qui la temperatura era di 11 gradi, mentre l'acqua ne misurava 16, come nella riviera di levante.

Bagnanti coraggiosi

Inverno ed è dunque tempo di bagni per coraggiosi: la temperatura dell'acqua scende, così come quella esterna, ma chi ama i bagni fuori stagione in Liguria può sbizzarrirsi e occupare quasi ogni fine settimana. A coordinare le tante iniziative, organizzate spesso dai comuni, dalle proloco, dai club nautici e velici, è una associazione che è attiva ormai da vent'anni: i "Nuotatori del tempo avverso" animano ogni cimento tra risate, giochi in acqua e qualche scherzo.

I prossimi appuntamenti, fino a marzo

Sabato 27 dicembre a Borghetto Santo Spirito, domenica 28 dicembre a Loano, Spotorno. Fine dell'anno in acqua, mercoledì 31 dicembre a Pietra Ligure e primo dell'anno con diversi appuntamenti: Varazze, Sanremo, Andora, Levanto. Il 2 gennaio si fa il bagno a Ospedaletti, il 3 gennaio a Ceriale. Il 5 gennaio, appuntamento a Laigueglia. Arrivano poi gli appuntamenti della Befana: il 6 gennaio si nuota a Finale Ligure e a San Terenzo. La domenica successiva, 11 gennaio, appuntamento a Noli e Genova Pegli. Domenica 25 gennaio cimento a Voltri, domenica 1 febbraio a Recco. San Valentino in acqua, sabato 14 febbraio, a Chiavari, il giorno dopo a Camogli, il 1 marzo ai bagni Italia a Genova, il 15 marzo a Savona ai Bagni Serenella.