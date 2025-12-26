Via libera al progetto di ascensore e passerella per il Waterfront

Il rendering del nuovo ascensore che collegherà Corso Aurelio Saffi al Waterfront di Levante

E' arrivato l'ok da parte della giunta del Comune di Genova ai progetti che vedranno nascere un ascensore per collegare corso Aurelio Saffi al Waterfront di Levante e poi in quell'area una passerella pedonale sul canale principale. I progetti di fattibilità tecnico-economica delle due opere sono stati infatti approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante. I lavori dovrebbero essere aggiudicati il prossimo giugno. Il finanziamento delle due opere è del programma nazionale “Metro plus e città medie del sud” 2021-27 per un totale di 4,279 milioni di euro: 2,015 milioni per l’ascensore e 2,264 milioni per la passerella pedonale apribile.

L'ascensore nello stile della nuova Torre Piloti

"In particolare il nuovo ascensore, che collegherà l’area con il quartiere di Carignano e quindi direttamente con il trasporto pubblico locale, costituirà un tassello fondamentale nella realizzazione dell’asse ciclabile continuo ponente-levante, nel tratto compreso tra Boccadasse e il Porto Antico - commenta Ferrante -. Sarà un impianto con elementi che richiamano quelli della Torre Piloti, come indicato dal disegno dell’architetto Piano".

A giugno l'aggiudicazione dei lavori

"La passerella pedonale apribile, di collegamento Nord-Sud per la connessione delle due sponde del canale principale del Waterfront - continua l'assessore - completerà invece sul lato di ponente il sistema dei percorsi pedonali del Waterfront. Nel mese di giugno vogliamo andare ad aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di opere di collegamento. Quelle che andiamo a mettere in cantiere sono tra le principali opere comprese nel masterplan generale di Rpbw e hanno l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la connessione dell’area con il resto della città".