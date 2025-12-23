Allerta gialla per neve, primi fiocchi in val Bormida. Neve bagnata a Roccavignale

E' stata prolungato fino alle 9 di questa mattina, martedì 23 dicembre, l'avviso di allerta gialla per neve sulla Liguria. Le zone interessate sono quelle di Ponente (A) ed entroterra di Ponente (D).

Le previsioni per oggi

Il passaggio di una precipitazione sulla Liguria ha portato precipitazioni diffuse dal pomeriggio di ieri, con cumulate areali significative sul Ponente (zone A e D), alle quali si aggiungono le cumulate areali significative anche sul centro della regione (zone A, B e D).

La precipitazione assumerà carattere nevoso sul centro-ponente, con possibili deboli nevicate in quota in mattinata, che andranno intensificandosi dalle ore centrali: si attendono nevicate moderate nell’interno del Ponente (zona D e interno di A) su zone non sensibili fino alla mattina di domani, deboli nevicate potranno interessare il tracciato autostradale della A6.

Quota neve fino a 1200 metri

Andando più in dettaglio, la quota neve è prevista in calo fino a circa 1000-1200 m sui rilievi di A con nevicate fino a moderate e insistenti tra la serata e le prime ore della notte; quota neve fino a 600-800 m su D, dove sull’autostrada A6 si potranno osservare nevicate deboli.

Sul resto della regione sono previste deboli piogge sparse, in particolare dal tardo pomeriggio odierno. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti da Nord tra forti e di burrasca anche rafficati.

Ancora piogge nella vigilia di Natale

Nel corso della mattinata di oggi ci sarà una progressiva attenuazione delle precipitazioni, tuttavia si attende una ripresa delle precipitazioni, anche nevose a bassa quota sul Ponente, nella giornata di mercoledì 24.

Dal 26 dicembre lo scenario meteorologico più probabile descrive una rimonta anticiclonica con assenza di precipitazioni che dovrebbe durare almeno fino alla fine dell’anno.