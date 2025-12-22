Volo salvavita per una neonata di due giorni: da Alghero a Genova con l’Aeronautica Militare

Una corsa contro il tempo per salvare una vita appena nata. Nelle prime ore del 22 dicembre, un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha trasportato d’urgenza una neonata di soli due giorni, in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Alghero all’aeroporto di Genova.
La piccola monitorata e assistita
La piccola paziente, ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, necessitava di cure specialistiche immediate che solo l’Istituto Giannina Gaslini di Genova poteva garantire. Trasportata in una culla termica appositamente attrezzata, è stata costantemente monitorata e assistita da un’équipe medica composta da medico e infermiere durante tutto il volo. Il trasporto sanitario d’urgenza è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo, uno dei reparti specializzati in missioni di questo tipo.
L'attività dell'Aeronautica militare
Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino diretto ad Alghero, dove la neonata è stata imbarcata. Una volta atterrato a Genova, è stata trasferita in ambulanza direttamente al Gaslini per il ricovero.L’operazione, autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra tra le attività istituzionali dell’Aeronautica Militare, che garantisce disponibilità 24 ore su 24, 365 giorni l’anno per il trasporto urgente di pazienti in pericolo di vita, organi, équipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche avverse. Ogni anno, centinaia di ore di volo vengono dedicate a interventi simili dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.
IL COMMENTO
