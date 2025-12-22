Volo salvavita per una neonata di due giorni: da Alghero a Genova con l’Aeronautica Militare

Una corsa contro il tempo per salvare una vita appena nata. Nelle prime ore del 22 dicembre, un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare ha trasportato d’urgenza una neonata di soli due giorni , in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Alghero all’aeroporto di Genova.

La piccola monitorata e assistita

La piccola paziente, ricoverata presso l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari , necessitava di cure specialistiche immediate che solo l’ Istituto Giannina Gaslini di Genova poteva garantire. Trasportata in una culla termica appositamente attrezzata, è stata costantemente monitorata e assistita da un’équipe medica composta da medico e infermiere durante tutto il volo. Il trasporto sanitario d’urgenza è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo, uno dei reparti specializzati in missioni di questo tipo.

L'attività dell'Aeronautica militare