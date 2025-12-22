Attualità

Spacciatore fermato dalla locale graffia e colpisce un agente: arrestato

Il parapiglia è scoppiato proprio durante il controllo
di Redazione
È stato un arresto turbolento quello che la sera del 19 dicembre gli agenti della polizia locale hanno messo a segno in piazza Portello, dove, durante un controllo di polizia, è stato fermato un cittadino senegalese, classe 1982, irregolare sul territorio, già noto per attività di spaccio e gravato da numerosi precedenti.

Durante il controllo, addosso all’uomo sono stati trovati 158 grammi di cocaina e svariati grammi di crack, suddivisi in dosi. Il parapiglia è scoppiato proprio durante il controllo, quando il cittadino senegalese ha cercato prima di liberarsi della sostanza, e successivamente di darsi alla fuga spingendo, graffiando e colpendo in volto un agente (dimesso con prognosi di undici giorni). Il pubblico ministero di turno ne ha disposto l'arresto e l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Marassi in attesa di convalida del GIP. 

