Nominato il nuovo CdA di Amiu: Paolo Macchi presidente, confermata l'anticipazione di Primocanale

E' Paolo Macchi il nuovo presidente di Amiu Genova: la nomina, già anticipata negli scorsi giorni da Primocanale, è stata formalizzata oggi dall’assemblea dei soci dell’azienda. Il presidente Paolo Macchi e i consiglieri Rossella D’Acqui e Mauro D’Ascenzi sono di nomina del Comune di Genova.

I consiglieri Giovanna Damonte, confermata, e Alessandro Pierandrei sono invece di nomina della Città Metropolitana di Genova.

Con il nuovo assetto di vertice, AMIU Genova avvia una nuova fase di governance anche nell'ottica del rafforzamento delle attività strategiche dell’azienda a servizio del territorio genovese e metropolitano

L'identikit del nuovo CdA

Paolo Macchi - Presidente AMIU Genova: è dottore commercialista e revisore legale. Ha maturato una lunga esperienza nella consulenza societaria e tributaria, nella revisione e nel controllo dei bilanci per enti pubblici, società private e partecipate. È socio fondatore di uno studio professionale specializzato in diritto tributario, valutazioni e sistemi di controllo. Ha ricoperto incarichi in collegi sindacali, organismi di vigilanza e Consigli di amministrazione.

Rossella D’Acqui – Consigliera di Amministrazione: è oggi in pensione dopo una carriera nell’ambito ambientale e scientifico. È stata direttore scientifico di ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, dove ha coordinato attività tecniche e progettuali legate al monitoraggio ambientale e ai sistemi di controllo. Ha inoltre svolto attività in ambito civico e territoriale, con attenzione a progetti di sviluppo urbano e partecipazione delle comunità.

Giovanna Damonte – Consigliera di Amministrazione: ha ricoperto incarichi amministrativi nel Comune di Arenzano con deleghe ambientali. Dal 2022 è stata componente del CdA AMIU su designazione della Città Metropolitana. Possiede esperienza nella gestione delle relazioni istituzionali, nella pianificazione dei servizi ambientali e nel coordinamento con i comuni del territorio metropolitano.

Alessandro Pierandrei – Consigliere di Amministrazione: è architetto e urbanista genovese con esperienza nella progettazione urbana e nei processi di rigenerazione del territorio. Ha collaborato con professionisti di rilievo internazionale e si occupa di sostenibilità, innovazione dei servizi e partecipazione civica, con particolare attenzione al contesto ligure.

Mauro D’Ascenzi – Consigliere di Amministrazione: ha ricoperto ruoli di vertice nella gestione di servizi pubblici locali e utility a controllo pubblico. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza apicale nei settori idrico, energetico e ambientale, occupandosi di governance, organizzazione aziendale e sviluppo dei servizi sul territorio.