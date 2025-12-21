Attualità

Annullato causa pioggia il villaggio di Babbo Natale al Winter Park di Genova

di Redazione
A causa di previsioni meteorologiche avverse, il villaggio di Babbo Natale, inizialmente previsto per lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025 (ore 15) al Winter Park Genova, è stato annullato. 
 
Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.

I prossimi eventi 

Martedì 30 dicembre 2025 (dalle 10 alle 12.30) compie vent’anni la mattinata dedicata alle persone con disabilità, iniziativa rivolta a loro e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti. Martedì 6 gennaio 2026 (ore 15) arrivano invece le Befane, che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.

