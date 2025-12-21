Annullato causa pioggia il villaggio di Babbo Natale al Winter Park di Genova

A causa di previsioni meteorologiche avverse, il villaggio di Babbo Natale, inizialmente previsto per lunedì 22 e martedì (ore 15) al Winter Park Genova, è stato annullato.

Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica , dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì a martedì vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757 IlGenova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica , dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì a martedì vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino

I prossimi eventi

Martedì (dalle 10 alle 12.30) compie vent’anni la mattinata dedicata alle persone con disabilità, iniziativa rivolta a loro e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti. Martedì (ore 15) arrivano invece le Befane, che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.