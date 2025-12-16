Il calendario 2026 della polizia locale: 12 mesi al fianco dei cittadini

, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, è stato presentato il calendario 2026 della Polizia Locale di Genova che, come tradizione, unisce i valori della sicurezza e della solidarietà. Il tema scelto per questa edizione è la vicinanza del Corpo alla Città, un rapporto che affonda le sue radici nel 1850 e che nel tempo si è espresso attraverso un impegno costante al fianco della comunità. Come ogni anno, la pubblicazione sarà distribuita ad offerta libera ed il ricavato verrà destinato alla Fondazione Gaslininsieme ETS che sostiene i progetti e le attività dell'Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini”.

Il Corpo della Polizia Locale affianca e supporta la Città nei momenti di festa – dalle grandi manifestazioni sportive e culturali come il Giro d’Italia, Euroflora e il Salone Nautico, fino agli eventi straordinari quali “Italia ’90”, le Colombiadi del 1992 e le visite dei Pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco – ma anche nelle circostanze più difficili, quando Genova ha dovuto fare i conti con prove dure e impreviste: i bombardamenti del 1942, le alluvioni più tragiche come quelle del 1970 e del 2011, le proteste del G8, il crollo del Ponte Morandi nel 2018 ed il periodo della pandemia Covid-19. Mese dopo mese, il calendario intende dunque mettere in luce questa relazione profonda e quotidiana con la cittadinanza, una presenza discreta ma costante che da 175 anni accompagna la vita della città.

"Anche quest'anno il Corpo di Polizia Locale rinnova la sua pluriennale collaborazione con la Fondazione Gaslininsieme ETS a favore dell'Ospedale Gaslini, la cui grandissima opera di ricerca scientifica e cura dei piccoli pazienti rende incomparabile lustro al nome di Genova nel Mondo – aggiunge Fabio Manzo, comandante del Corpo della Polizia Locale di Genova –. Quest'anno, il topic del calendario è la materiale vicinanza della Polizia Locale alla popolazione in tanti momenti della vita quotidiana personale e della Città in generale, attività che, in più di un'occasione, si è incontrata con quella dell'Ospedale Gaslini, soprattutto durante calamità o incidenti che hanno visto, purtroppo, coinvolti bambini e ragazzi. Il mio continuo ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini del Corpo che dedicano le proprie forze alla sicurezza di tutti, e in particolare dei più piccoli, e a quelli tra loro che, oltre al loro servizio quotidiano a fianco delle persone e con le persone, hanno prestato con entusiasmo la propria immagine agli scatti dei fotografi. Ma un grande e universalmente collettivo "grazie" deve essere rivolto anche a tutto il personale medico, infermieristico e O.S.S. e ai tantissimi volontari, a qualunque titolo o con qualsiasi contributo, che instancabilmente, ogni giorno, portano avanti la loro opera di cura e sollievo per i piccoli pazienti e per i loro genitori".