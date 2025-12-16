Pranzo di Natale per i poveri, Fimaa Confcommercio dona 7500 euro alla Comunità di Sant’Egidio

Un grande risultato di solidarietà per Genova: durante il Cocktail di Gala benefico organizzato da Fimaa Confcommercio giovedì 4 dicembre al Palazzo della Borsa, sono stati raccolti e donati alla Comunità di Sant’Egidio 7.500 euro, frutto dell’importante partecipazione all’iniziativa da parte di imprenditori, cittadini e aziende associate.

La consegna ufficiale del maxi assegno si è tenuta questa mattina presso la sede di Sant’Egidio in centro città, alla presenza dei rappresentanti di Fimaa, della Comunità di Sant’Egidio e di Confcommercio Genova.

“La cifra raccolta testimonia il valore di una comunità che sa unirsi attorno a progetti capaci di generare impatto reale - ha detto Luca Del Guasta, presidente di Fimaa Genova -. Siamo orgogliosi del contributo che Fimaa, Confcommercio e le imprese associate hanno saputo offrire alla Comunità di Sant’Egidio, una realtà che opera ogni giorno a fianco dei più fragili. E’ un risultato che vogliamo condividere con chi ha partecipato, con chi ha donato e con chi continua a credere anche nel ruolo sociale del nostro settore”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 100 persone e ha registrato un grande coinvolgimento da parte delle imprese associate: più di 10 attività commerciali hanno infatti messo a disposizione i premi della lotteria solidale, tra cui una crociera MSC per due persone, e numerosi altri premi di grande valore nei settori preziosi, benessere, food, abbigliamento e arredamento. Una dimostrazione concreta della volontà del sistema Confcommercio di sostenere attivamente l’iniziativa.

“Il contributo di Fimaa Confcommercio per noi è importante, perché ci aiuta a sostenere molte persone fragili - ha spiegato Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Liguria - ma anche perché chiama a raccolta commercianti, imprenditori e istituzioni e mette in moto un movimento virtuoso di sostegno”.