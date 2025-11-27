L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 27 novembre 2025

12:30 - GENOVA - Piazza delle Oche, civico 1 nero. Affissione di una targa commemorativa in ricordo della sottoscrizione dei "Principi dei diritti dell'oceano" avvenuta il 25 giugno 2023 in occasione dell'Ocean Race. Presenti la consigliera comunale Canessa Cerchi, l'assessore Municipio I Centro Est Visentin, il presidente della Regione Bucci, il chairman The Ocean Race Richard Brisius e Di Natale-Core Group for Oceans Rights.

12:15 - GENOVA - Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi 9. Punto stampa per illustrare i principali provvedimenti approvati dalla giunta comunale. Oltre agli assessori coinvolti è presente la sindaca Salis.

12 - GENOVA - Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1. Conferenza stampa di presentazione di "Spazio Sicuro", il nuovo Qr Code per il contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro. Intervengono, tra gli altri, l'assessore regionale Ferro, la consigliera regionale di Parità Amoretti, la presidente Commissione Pari Opportunità Legacoop nazionale Casino e il presidente Legacoop Liguria Rossi.

11 - IMPERIA - Palazzo Civico, Viale Matteotti 157. Conferenza stampa di presentazione del Piano città degli immobili pubblici. Intervengono il sindaco e presidente Provincia di Imperia Scajola e la direttrice Agenzia del demanio dal Verme.

9 - LA SPEZIA - Auditorium Adsp. Evento 'Smart bay Santa Teresa - Osservatorio costiero ad alta risoluzione per l'innovazione e la blue economy organizzato da Enea. Partecipa tra gli altri il direttore generale di Enea Giorgio Graditi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook