Il genovese in Lussemburgo: "Vita cara il doppio che in Italia, metà qui sono stranieri"
3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti
TAGS
Ultime notizie
- A Viaggio in Liguria i film più belli girati nel nostro territorio
- Il genovese in Lussemburgo: "Vita cara il doppio che in Italia, metà qui sono stranieri"
- Il medico risponde - Vene varicose, malattia o solo problema estetico?
- Entra in un centro estetico e ruba i soldi in cassa: arrestato dopo segnalazione dei cittadini
- La vita di Paolo spezzata da un pugno per un monopattino, appello alla politica contro la violenza giovanile
- I pensionati di Genova contro il Comune: "Addizionale Irpef ci penalizza"
IL COMMENTO
Ex Ilva, il tempo è scaduto: acciaio strategico ma il castello di sabbia rischia di crollare
Che bello se Bucci & Salis pensassero insieme alla sanità