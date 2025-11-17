Tutto pronto per la 30° del Festival Orientamenti, domani il taglio del nastro

Tutto pronto per il taglio del nastro della 30° edizione del Festival Orientamenti, in programma fino al 21 ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova. Questa mattina il sopralluogo dell'assessore alla formazione Simona Ferro e l'assessore alla programmazione Fse Marco Scajola.

La cerimonia d'inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione si terrà, a partire dalle 9.30, nella Sala Grecale, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, degli assessori Ferro e Scajola, del sindaco di Genova Silvia Salis, del segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria Antimo Ponticiello, di Giulia Pellegri dell’Università degli Studi di Genova e del presidente di Porto Antico Mauro Ferrando. Inoltre, saranno presenti i dreamers che rappresentano i tre filoni in cui sono organizzati gli eventi e le attività del Festival: la giornalista Giovanna Botteri per il filone human, l’ingegnera Amalia Ercoli-Finzi per il filone stem, il pasticcere Iginio Massari per il filone hands. Al termine dell’inaugurazione, il presidente Bucci e gli assessori Ferro e Scajola effettueranno una visita della manifestazione.

Il programma di martedì 18 novembre

ore 11.30 – Sala Grecale - Incontro con Amalia ed Elvina Finzi – La leadership gentile nello spazio. Un dialogo tra madre e figlia per raccontare come empatia e collaborazione stanno rivoluzionando la ricerca spaziale e il modo di guidare le missioni;



ore 11.30 – Sala 1, The Space Cinema - Precisione, equilibrio e ricerca della perfezione: Incontro con Iginio Massari;



ore 11.30 – Sala Maestrale - Raccontare il mondo per capirlo - Incontro con Giovanna Botteri;



ore 17 – Sala Levante - Premio Regionale “Lo Sportivo Ligure dell’Anno”.

Primocanale presente con Orientamenti News

Primocanale, come da tradizione, sarà presente con i "suoi" studenti che, per quattro giorni, vivranno all'interno di una redazione costruita ad hoc per il festival. Dal nostro stand partiranno le interviste, in giro per i Magazzini del Cotone o direttamente nel nostro studio, per raccontare ai nostri telespettatori ogni lato di questa 30esima edizione.