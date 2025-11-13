L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 13 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
11:15 - Ventimiglia. Inaugurazione prima fase di adeguamento elettrico a 3.000 volt dei primi due binari e sigla 'Convenzione attuativa per l'adeguamento infrastrutturale e la modifica del sistema di alimentazione TE della stazione'. Sono presenti il viceministro Rixi, l'assessore regionale Scajola, il sindaco di Ventimiglia Di Muro e l'ad e direttore gen. Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) Isi.
13 - Genova. Giovedì 13 novembre alle ore 17.30 inaugura la mostra di fotografia contemporanea "Alborada Nocturne" nella sede storica dell'Alliance Française, Via Garibaldi 20.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde
10 - Al servizio del pubblico
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
20 - Gradinata Nord
21 - Liguria Calcio
IL COMMENTO
40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema