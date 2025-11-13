L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 13 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

11:15 - Ventimiglia. Inaugurazione prima fase di adeguamento elettrico a 3.000 volt dei primi due binari e sigla 'Convenzione attuativa per l'adeguamento infrastrutturale e la modifica del sistema di alimentazione TE della stazione'. Sono presenti il viceministro Rixi, l'assessore regionale Scajola, il sindaco di Ventimiglia Di Muro e l'ad e direttore gen. Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) Isi.

13 - Genova. Giovedì 13 novembre alle ore 17.30 inaugura la mostra di fotografia contemporanea "Alborada Nocturne" nella sede storica dell'Alliance Française, Via Garibaldi 20.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,30 - Il medico risponde

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

20 - Gradinata Nord

21 - Liguria Calcio