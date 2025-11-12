Sabato 15 novembre è la giornata nazionale della colletta alimentare: ecco cosa portare e dove

Torna sabato 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Con l’aumento delle richieste di aiuto, la Colletta Alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.

La Colletta in Liguria

In Liguria sono 434 i punti di vendita coinvolti nella raccolta, di cui 254 a Genova – comprensivi di 98 punti di vendita nel Levante - 99 a Savona, 29 a Imperia e 52 a Spezia. L’elenco di tutti i punti di vendita è disponibile sul sito del Banco Alimentare a questo indirizzo.

Ogni punto di vendita sarà coordinato da un team di volontari, per un totale di 5.000 persone in tutta la nostra regione.

Cosa donare

I volontari di Banco Alimentare si riconoscono dalla pettorina arancione: l'invito è quello ad acquistare prodotti a lunga conservazione e poi lasciarli all'uscita proprio a loro. Cosa comprare: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia e riso. Dal 15 novembre al 1° dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it.

