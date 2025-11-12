L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 12 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

Genova - Giardini Luzzati, area archeologica, auditorium Giuliano Carlini. Ore 09:30. Convegno 'Lavoro, Resistenza, Costituzione: le radici e l'attualità dell'identità della Repubblica'. Presenti il vice sindaco Terrile, il presidente provinciale Anpi Genova Bisca, il segretario generale Camera del lavoro Magni, Cofferati-già segretario generale Cgil e europarlamentare, la parlamentare Avs-Sinistra italiana Piccolotti, la parlamentare Pd Guerra e il presidente Fondazione Di Vittorio Sinopoli.

Santa Margherita - Parco caduti di Nassiriya, area antistante, via Madonnetta. Ore 10:30. Commemorazione dei caduti di Nassiriya. Durante la cerimonia sono previste le allocuzioni del comandante della compagnia dei carabinieri di Santa Margherita e del sindaco.

Genova - Porto Antico, Acquario. Ore 10:30. Inaugurazione del totem divulgativo 'Il mare comincia qui', in italiano, inglese e genovese, disegnato e realizzato dagli studenti dell'International School of Genoa e dell'Istituto Nautico San Giorgio. E' presente l'assessore comunale Pericu.

Genova - Istituto Don Bosco, Via S. Giovanni Bosco 14r. Ore 13:30. A 150 anni dalla prima spedizione missionaria salesiana, inaugurazione del Museo delle Spedizioni Missionarie, curato da don Francesco De Ruvo e dall'architetto Valentina Calabrese e realizzato grazie ai benefattori e all'ispettoria salesiana dell'Italia Centrale.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Libri e Idee

9,30 - Il medico risponde con Andrea Orsi, docente di Igiene all'Università di Genova. Tema: influenza e Covid, chi deve vaccinarsi?

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo in collegamento con Vancouver (Canada)

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

21 - Viaggio in Liguria

22,30 - Presa Diretta