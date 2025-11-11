L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 11 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
10 - Genova. Via Fieschi. Consiglio regionale (fino alle 13 e dalle 14 alle 18).
11 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9: presentazione dell'evento 'Dall'800 alla Gen Z. Il passato parla ai giovani', rivolto agli studenti, in programma dal 27 al 29 novembre.
12,30 - Genova. Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Presentazione dell'undicesima edizione della Genova Smart Week (17-23 novembre).
15,30 - Genova. Camera di Commercio, salone del Bergamasco, via Garibaldi 4: tavola rotonda conclusiva del convegno "La Liguria e il Mare", organizzata dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
18 - Genova. Municipio Medio Levante. Seduta monotematica del consiglio municipale sul tema tunnel subportuale.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde con Davide Maggi, responsabile S.S. Diabetologia clinica endocrinologica San Martino. Tema: diabete, cos'è e come si cura? Come riconoscere i sintomi?
12,30 - Newsroom 28
13 - La finestra sul mondo in collegamento con Chicago (Usa)
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
21 - People: La forza dei genitori che non si arrendono alla disabilità
