Attualità

Torna alla homepage

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 11 novembre 2025

57 secondi di lettura
di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

10 - Genova. Via Fieschi. Consiglio regionale (fino alle 13 e dalle 14 alle 18).

11 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9: presentazione dell'evento 'Dall'800 alla Gen Z. Il passato parla ai giovani', rivolto agli studenti, in programma dal 27 al 29 novembre. 

12,30 - Genova. Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Presentazione dell'undicesima edizione della Genova Smart Week (17-23 novembre). 

15,30 - Genova. Camera di Commercio, salone del Bergamasco, via Garibaldi 4: tavola rotonda conclusiva del convegno "La Liguria e il Mare", organizzata dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere.

18 - Genova. Municipio Medio Levante. Seduta monotematica del consiglio municipale sul tema tunnel subportuale.

Programmazione Primocanale 

8 - Primomattino 

9,30 - Il medico risponde con Davide Maggi, responsabile S.S. Diabetologia clinica endocrinologica San Martino. Tema: diabete, cos'è e come si cura? Come riconoscere i sintomi?

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28

13 - La finestra sul mondo in collegamento con Chicago (Usa)

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

21 - People: La forza dei genitori che non si arrendono alla disabilità

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS