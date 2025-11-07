L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 7 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

8,45 - Sestri Levante - Municipio, sala giunta: presentazione del piano di riorganizzazione dei plessi scolastici cittadini.

9 - Imperia. Al via la manifestazione Olioliva in programma a Imperia dal 7 al . Manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva e alle eccellenze agroalimentari liguri.

9 - Genova. Centro Congressi del Porto Antico di via Magazzini del Cotone: XLVI Congresso Nazionale SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera). Tema: "Protagonisti del cambiamento: sinergie tra professioni, competenze, strumenti e strategie per un sistema salute vincente".

9,30 - Genova. Centro civico Buranello: inaugurazione della Quadreria Centro Civico Buranello, raccolta che comprende 22 opere di autori legati al territorio sampierdarenese e arriva da una donazione di Asl3.

10 - Genova. Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio di piazza Matteotti. Cerimonia per celebrare i 50 anni dell'istituzione del Comitato regionale delle Comunicazioni-Corecom Liguria.

10 - Genova. Sede Amt di via Montaldo: incontro sindacati con la sindaca di Genova Silvia Salis. Alle 12 incontro sindacati-Comune sul porgetto 4 Assi.

12 - Sanremo. Aula magna di Asl1 a Bussana: presentazione iniziative del Rotaract Club a favore di Asl1.

14 - Genova. Centro sportivo Signorini: presentazione e briefing pre-gara con il neotecnico del Genoa De Rossi e il neo ds Lopez.

15,30 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi: presentazione di 'Paganini. Angelo o Demone. Un'inchiesta diabolica', la nuova opera a fumetti dell'autore e illustratore genovese Enzo Marciante.

17 - Genova. Via Terralba 2r. Conferenza a seguito dell'incontro tra gruppi di minoranza in Consiglio regionale (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e M5S) e amministratori locali sul tema 'Liguria quale futuro?'.

17,30 - Genova. Museo Diocesano: presentazione del volume "Ai confini del mondo. Storie da isole lontane" di Marco Lupis, pubblicato da Il Mulino nel 2025. L'autore dialogherà con Maria Camilla De Palma (Conservatore Museo Culture del Mondo - Castello d'Albertis).

20,30 - La Spezia. Stadio Picco. Calcio: serie B, Spezia-Bari

La Programmazione di Primocanale

8 - Primomattino

9,30 - Il medico risponde con l'infettivologo Matteo Bassetti

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale e approfondimento

20 - Gradinata Sud

21 - Terrazza Incontra Marco Bucci e la sanità