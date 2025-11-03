Attualità

Emergenza rifiuti, alle 21 in diretta il nodo termovalorizzatore e intervista al presidente di Amiu Raggi

di r.c.

Questa sera alle 21 in diretta su Primocanale si farà il punto sull'emergenza rifiuti che sta interessando Gemova. Il focus principale sarà il dibattito acceso e controverso sul termovalorizzatore, struttura al centro di discussioni politiche e ambientali.

Durante "Il Programma Politico" sarà intervistato il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi, che fornirà aggiornamenti dettagliati sulla situazione attuale, spiegando le strategie adottate per gestire l'emergenza e rispondendo alle critiche e alle preoccupazioni della cittadinanza. Sarà un'occasione importante per approfondire i motivi alla base del ritardo o delle difficoltà nella gestione dei rifiuti e per capire le prospettive future.

