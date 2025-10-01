Scolmatore Bisagno, oggi in azione per la prima volta la super talpa arrivata dalla Cina

Verrà attivata oggi, primo di ottobre, la T.B.M. (Tunnel Boring Machine) arrivata dalla Cina nei mesi scorsi per accelerare le operazioni di scavo della galleria dello scolmatore del torrente Bisagno, a Genova.

Le operazioni di montaggio del macchinario, del peso complessivo di 1.280 tonnellate, sono durate diversi mesi: una volta a regime, la talpa arriverà a scavare circa 20 metri al giorno. Proseguiranno le riunioni periodiche tra la struttura commissariale e l’Ati per monitorare costantemente l’andamento dei lavori.

I lavori

Nel frattempo saranno completati gli scavi, questa volta condotti con metodi tradizionali, del tratto del tunnel di circa 650 metri che collegherà l'opera di presa alla galleria scolmatrice vera e propria. Opere di presa che saranno diverse rispetto a quelle automatiche dello scolmatore del Fereggiano, che entra in funzione al raggiungimento di una certa portata d'acqua: la briglia che scolmerà l'acqua del Bisagno, infatti, prevede una serie di paratie mobili che potranno essere attivate in base alla contingenza. Le modalità saranno poi definite da un protocollo di Protezione civile studiato ad hoc e terrà conto dei fattori di contesto, tra cui le condizioni meteo-marine durante gli eventi.

Discorso a parte anche per lo sbocco a mare della galleria scolmatrice, che di fatto passerà sotto corso Italia per i suoi ultimi 50 metri. Anche in questo caso lo scavo sarà fatto con metodi tradizionali (previsti in parallelo rispetto ai lavori della talpa, e prevede, oltre che il rinforzo dell'impalcato che sorregge la strada, anche la realizzazione del camerone di raccordo con il tratto terminale dello scolmatore del Fereggiano, con cui condividerà lo "scarico" a mare.

Scolmatore del Bisagno, uno dei cantieri più importanti d'Italia

“Quello dello Scolmatore del Bisagno è uno dei cantieri più importanti d'Italia e il principale della Liguria fra quelli attualmente in corso – ha aggiunto l'assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone -. Il nostro obiettivo è chiaro: portarlo a termine senza ulteriori rallentamenti. L’avvio della Tbm segna una svolta nelle operazioni di scavo, che subiranno una forte accelerazione, con la necessità anche di ricalibrare costantemente i tempi di completamento dell’opera. Ora dobbiamo andare avanti nel modo più veloce ed efficace possibile per consegnare ai genovesi quest’opera fondamentale per la loro sicurezza. Voglio ringraziare le imprese che stanno lavorando senza sosta per questo obiettivo comune e le parti sociali, che stanno accompagnando con grande attenzione ogni fase dei lavori per portare a compimento lo scolmatore a beneficio della collettività".

