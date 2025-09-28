La processione della Madonna di Soviore a Monterosso, unione tra fede e memoria

La processione della Madonna di Soviore

Si è svolta oggi la processione che ha portato a Monterosso al Mare la statua della Madonna di Soviore dal Santuario che la custodisce sulle colline soprastanti il borgo, un evento che viene ripetuto dalla metà del XVIII secolo ogni 25 anni, in coincidenza con il Giubileo.

La politica presente

All'arrivo in paese era presente anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha seguito la processione lungo le vie del borgo insieme al viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, al sindaco Francesco Sassarini e al presidente del Parco delle Cinque Terre Lorenzo Viviani fino alla chiesa di San Giovanni Battista, dove il vescovo Palletti ha celebrato la messa solenne. La statua è stata trasportata dalle confraternite locali seguendo l'antico tracciato montano dal Santuario di Soviore, sulle colline a nord di Monterosso, scendendo per un dislivello di 500 metri; rimarrà in paese fino a domenica 5 ottobre, dopo una settimana di celebrazioni. I fedeli hanno portato la statua tra canti liturgici, recite del rosario e soste di preghiera per un evento che intreccia fede, memoria e comunità.

La tradizione

La tradizione della discesa dal Santuario è attestata fino dal 1749 quando una bolla papale autorizzò il trasferimento della statua al paese per essere venerata nella festività principale, quella dell'Assunzione. "Iniziative come questa - ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - ci ricordano quanto siano profondi i legami tra fede, cultura e territorio nella nostra regione. Promuovere la fruizione di queste vie storiche e accompagnare iniziative religiose e culturali significa rafforzare l'anima stessa di questi luoghi. Per questo intendo ringraziare le Confraternite, i parroci, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione".

