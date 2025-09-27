Questa sera fiaccolata a sostegno della popolazione di Gaza. Primocanale in diretta

Primocanale seguirà in diretta la fiaccolata organizzata per questa sera, sabato 27 settembre, da Music for peace per protestare in maniera pacifica contro la situazione divenuta ormai intollerabile che sta vivendo la popolazione della striscia di Gaza. Il concentramento è previsto alle 19 dalla sede dell'associazione in via Balleydier per partire alle 20.30. Prevista una tappa in via Balbi con un simbolico sostengo agli studenti che hanno occupato il rettorato per arrivare poi in piazza Matteotti dove avverrà il ricongiungimento con i partecipanti alla veglia organizzata dentro la Cattedrale di San Lorenzo.

No ai diktat di Israele

Intanto Music for peace ha definito aberrante la richiesta di Israele di consegnare le trecento tonnellate di pacchi alimentari destinati alla popolazione di Gaza contenuti in dieci container pronti a salpare dal porto di Genova alla Jhco (Jordan Hashemite Charity Organization) della Giordania, organizzazione nazionale non governativa ma togliendo gli alimenti con zuccheri e amidi, cioè quelli più energetici per i bambini, che verrebbero poi distrutti. Un no netto dunque a questo diktat. "Noi che operiamo a Gaza dal 2009 – afferma il presidente di Music for Peace Stefano Rebora - abbiamo accettato di non consegnare direttamente gli aiuti ma le nostre condizioni sono quelle di poter entrare e affidare i pacchi integri nelle mani di associazioni legalmente riconosciute perché arrivino ai palestinesi".

