Nel municipio Levante nasce il gruppo di lavoro sulla Sicurezza

Nasce un gruppo di lavoro sulla sicurezza nel municipio Levante.

A darne notizia è il presidente di Municipio Federico Bogliolo: "È una giornata importante. Un lavoro di squadra voluto, nato, pensato e stimolato da un grande professionista che oggi abbiamo l’onore di avere nel nostro Consiglio: Giuseppe Giorgio Rappa. Grazie perché votare un atto all’unanimità tra maggioranze e minoranza è sempre segno di attaccamento al territorio e di attenzione per i problemi della quotidianità".



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook