Premio Mimmo Angeli, il 3 ottobre a Chiavari la quarta edizione

Tutto pronto per la quarta edizione del premio giornalistico intitolato a Mimmo Angeli, storico direttore del Corriere Mercantile organizzata da Piazza Levante.

La consegna del premio avverrà venerdì 3 ottobre alle ore 18, nel Giardino dei Lettori presso la Società Economica, in via Ravaschieri 15 a Chiavari. L’evento sarà preceduto da un dibattito sul tema: “Fare informazione oggi tra fake news e social network”.

Si cercherà di rispondere, coinvolgendo i giornalisti premiati, a un’interessante domanda: “Come è possibile individuare l’autenticità delle notizie che incontriamo in rete e, in particolare, sui social network, considerati oggi il principale canale di diffusione delle fake news?”.

Quest’anno verranno premiati:

• Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, per la sezione Direttori di testata

• Paolo Bricco, inviato speciale del Sole 24 Ore, per la sezione Economia

• Alessandro Alciato, giornalista e scrittore, per la sezione Sport

• Matteo Muzio, giornalista ed esperto di comunicazione politica, per la sezione Emergenti