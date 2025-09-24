Attacco alla Sumud Flotilla, in Liguria si torna in piazza

L'attacco alla Global Sumud Flotilla non è passato inosservato in Liguria. Questa sera è infatti in programma un presidio sotto il palazzo della prefettura alle 18. A seguire, ci sarà un'altra manifestazione in piazza De Ferrari alle 19. Alla Spezia l’appuntamento è per questo pomeriggio, dalle 18.30 alle 19.30, sotto la Prefettura.

La lunga riunione nella sede di Music for Peace

Dopo una lunga riunione nel pomeriggio nella sede di Music for Peace, la decisione è arrivata intorno alle 15. In piazza tornerà la Cgil insieme alla parte della rete di sigle e associazioni che sta sostenendo la missione umanitaria navale e, soprattutto, la difesa del popolo palestinese oramai allo stremo nella Striscia di Gaza.

L'attacco alla Global Sumud Flotilla

La drammatica denuncia attorno all'1 e 45 è stata lanciata dagli equipaggi che hanno vissuto una notte di paura. Alcune imbarcazioni fra cui quelle dei parlamentari italiani sarebbero state danneggiate dopo essere state colpite "da ordigni e gas urticanti”. Prese di mira soprattutto le imbarcazioni in coda alla spedizione. I pacifisti di decine di nazioni di ogni parte del mondo che fanno parte della Flotilla hanno subito chiesto l'intervento dei governi per bloccare l'attacco, garantire la sicurezza di equipaggi e barche. Dalle prime indiscrezioni sarebbero 6 delle 43 imbarcazioni in navigazione a essere state colpite e danneggiate.

Da Roma l'annuncio degli studenti: "Bloccheremo tutte le università"

"Lo sciopero generale di lunedì è stato solo l'inizio. Vogliamo occupare tutte le scuole e le università di Roma e del paese". Lo hanno detto gli studenti universitari Cambiare rotta nel corso della conferenza Stampa a Montecitorio, indetta dal Global Movement to Gaza Italia. "Siamo neri", aggiungono gli studenti annunciando: "bloccheremo tutte le facoltà di ogni università se necessario. Meloni dimettiti".

