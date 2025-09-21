La grande solidarietà premia la Gigi Ghirotti: 33.080 euro da Occupy Albaro e Fondazione Carige

Il lavoro della Gigi Ghirotti

L'iniziativa solidale promossa da Occupy Albaro ai giardini di Santa Teresa si è conclusa con una raccolta di 18.080 euro. L'evento si era tenuto domenica scorsa, 14 settembre. Grazie all'effetto moltiplicatore deliberato dal consiglio di amministrazione di Fondazione Carige, che ha aggiunto ulteriori 15.000 euro, la donazione totale che è stata devoluta alla Fondazione Gigi Ghirotti ammonta a 33.080 euro.

Il risultato di Occupy Albaro

"Siamo orgogliosi ma soprattutto felici della cifra raccolta – sottolinea Chicco Franchini, presidente di Occupy Albaro –. Dal 2013 organizziamo eventi con un fine sociale o benefico con una sola regola: divertirsi! Per arrivare a 18.080 euro in una sola serata servono organizzazione, passione e un po' di fatica, ma il risultato ripaga di tutto. Quest’anno abbiamo servito circa 600 persone e non possiamo che ringraziare i partecipanti, i volontari, il nostro staff, gli chef e gli sponsor che ci hanno supportato. Un ringraziamento speciale va a Fondazione Carige, al presidente Lorenzo Cuocolo e al cda: con il loro sostegno la cifra devoluta alla Gigi Ghirotti raggiunge i 33.080 euro, un risultato incredibile per aiutare un’associazione che svolge un’attività eccezionale a Genova e che gestisce un hospice proprio nel nostro quartiere".

Il grande contributo di Fondazione Carige

Fondazione Carige, da sempre attenta ai bisogni del territorio, soprattutto per le fasce più deboli, ha subito condiviso l’iniziativa di Occupy Albaro, decidendo di stanziare un contributo pari alla cifra raccolta durante l’evento, fino ad un massimo di 15.000 euro. "Fondazione Carige ha voluto essere parte attiva di questa iniziativa – dichiara il presidente di Fondazione Carige Lorenzo Cuocolo –. Il nostro consiglio di amministrazione ha deciso all'unanimità di rafforzare la raccolta di Occupy Albaro con un contributo aggiuntivo, così da moltiplicare l'impatto della generosità dei cittadini. È un modo per testimoniare la vicinanza della Fondazione a un'associazione, la Gigi Ghirotti, che rappresenta un punto di riferimento insostituibile per tutta Genova. Crediamo che la collaborazione tra realtà civiche, volontariato e istituzioni sia la strada giusta per costruire una comunità più solidale e coesa".

La commozione del prof. Henriquet

La somma raccolta sarà destinata in particolare al potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare che la Fondazione Gigi Ghirotti garantisce da anni alle famiglie genovesi, un'attività che rappresenta uno dei pilastri del suo impegno accanto ai pazienti e ai loro cari. L'iniziativa ai giardini di Santa Teresa conferma il legame profondo tra la comunità cittadina e la Gigi Ghirotti, a cui Occupy Albaro dedica ormai da tre anni la propria serata di solidarietà. "Io mi aspettavo tanta gente, ma non così tanta. Sentire tanta vicinanza e partecipazione al nostro lavoro ci riempie il cuore di gioia e ci fa capire l’importanza del nostro impegno – evidenzia prof. Franco Henriquet, fondatore della Fondazione Gigi Ghirotti –. Un ringraziamento speciale a Occupy Albaro e a Fondazione Carige per il generoso effetto moltiplicatore sulle donazioni ricevute".

