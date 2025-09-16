'Portofino Talks': dialoghi e confronti per trasformare le sfide in opportunità

Un hub di confronto tra istituzioni, imprese, cultura e società civile: è 'Portofino Talks – Una piazzetta sul Mondo' che il 19 e 20 settembre trasformerà il borgo più famoso del mondo in un'arena di dialogo e riflessione. Organizzato da Philia Associates vedrà alternarsi esponenti delle massime istituzioni, il presidente del Senato La Russa in testa, rappresentanti delle più grandi aziende italiane, protagonisti della piccola e media impresa direttori di quotidiani ed editorialisti di primo piano, accademici, autori e opinion leader.

Trasformare le sfide in opportunità

L’obiettivo della manifestazione è quello di favorire un confronto sulle grandi priorità economiche, sociali e geopolitiche che caratterizzano la nostra epoca. In un contesto globale segnato da incertezze, tensioni e trasformazioni epocali si vuole contribuire alla costruzione di un clima di ottimismo e responsabilità, trasformando le sfide in opportunità e stimolando nuove visioni per il futuro. Tra i temi al centro del dibattito: Geopolitica e sicurezza, Energia e sostenibilità, Tecnologia e intelligenza artificiale, Turismo, cultura e creatività: “Tanti percorsi da approfondire – sottolinea Jessica Nicolini di Philia Associates - con un dialogo aperto tra istituzioni, imprese, società civile: una serie di professionisti al servizio delle imprese per fare quello che non sarà un semplice esercizio di stile o una vetrina ma uno strumento per la crescita collettiva del nostro paese attraverso il confronto, il dialogo e la comunicazione”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook