Vele d'epoca al via, primo giro di boa per le Signore del mare

Primo giro di boa ufficiale per le Signore del mare, 62, che hanno iniziato a sfidarsi nello specchio acqueo antistante la città di Imperia. La 26esima edizione del raduno delle Vele d’epoca ha tutte le carte in regola per essere ricordata. Eventi a largo, eventi in banchina e in città. L’obiettivo di Assonautica, supportato dall’amministrazione comunale e’ rendere imperiesi e turisti, parti integranti della 4 giorni dedicata all’eleganza, alla storia, alla tradizione.. con quel pizzico di competitività. Nello specifico, il programma sportivo, vede ancora 3 giornate competitive che vedranno protagoniste le classiche suddivise in: Epoca, classici, spirit of tradition, repliche, big boats, Classic IOR, Swan classic e baltic Classic.

Gli 8 metri, stazza internazionale corrono in un evento dedicato, valido per l’assegnazione della coppa Imperia 2025. Operativa, come sempre, la cambusa..punti da riferimento per equipaggi e addetti ai lavori, innamorati della focaccia e delle tipicità imperiesi. Evento clou in banchina, la presentazione del progetto Cinesorriso che, dalla prossima primavera animerà il teatro Cavour di Imperia. Una rassegna, dedicata alle proiezioni, retrospettive, incontri all’insegna dell’umorismo. In serata musica in banchina è pronti per la seconda giornata di regate!

