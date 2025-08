Degrado urbano in Galleria Mazzini, Tursi: "Serve un confronto costruttivo con le associazioni di categoria"

× Il tuo browser è obsoleto.

Sulle proteste di molti commercianti di Galleria Mazzini per lo stato di degrado urbano e in alcuni casi di ordine pubblico in cui versa, è intervenuta l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, che in un’intervista ai microfoni di Primocanale ha sottolineato la complessità del problema.

“Non si tratta solo di un tema di sicurezza - spiega Viscogliosi - ma anche di natura sociale e commerciale. La presenza infatti di persone in difficoltà non può essere gestita esclusivamente con interventi repressivi. È necessario attivare un confronto costruttivo con le associazioni di categoria, le realtà del territorio e gli operatori del sociale, per individuare soluzioni concrete e sostenibili nel tempo".

Nel frattempo l’amministrazione si dice pronta a coordinare un tavolo tecnico con i soggetti coinvolti, nella speranza di poter ridare presto a Galleria Mazzini il ruolo che merita nel cuore della città.

