Nella spiaggia della Marinella stop a musica, bottiglie e tendoni

Musica solo con gli auricolari per non disturbare i vicini di asciugamano e divieto di utilizzare contenitori monouso di bevande, quali bottiglie di plastica e bottiglie di vetro, per evitare dispersioni. Sono alcune delle regole previste da un'ordinanza del Comune di Lerici per l'accesso alla spiaggia della Marinella che sorge ai piedi del castello di San Terenzo.

Addio alle tende, niente di più grande di un classico ombrellone

Nella piccola baia, fragile quanto molto ambita dai bagnanti, al bando anche le strutture troppo ingombranti per ripararsi dal sole che non siano più grandi del classico ombrellone. Divieto inoltre di fumare sia sulla spiaggia che sulla scogliera e ovviamente di accendere fuochi e abbandonare rifiuti. "L'ordinanza vuole essere, in primo luogo, un monito per chi la frequenta. Non un'arma per sanzionare, ma il promemoria della normali regole di educazione, buonsenso, rispetto verso gli altri e verso l'ambiente - scrive il sindaco Leonardo Paoletti sui social -. Rispetto di cui tutti ci riempiamo la bocca ma che in pochi mettiamo in pratica. Rispetto per un luogo che abbiamo recuperato pagando le tasse. Un luogo degno di essere annoverato tra gli angoli di paradiso del Mediterraneo. Pertanto quando scendete dal bus o camminate verso la spiaggia fate un bel respiro, ossigenate il cervello e focalizzate il valore del luogo che avete scelto per trascorrere qualche ora di mare".

