Liguria ultima in Italia per diffusione di auto elettriche e ibride

La Liguria insieme alle Molise è la regione che ha in percentuale il minor numero di auto elettriche o ibride circolanti. Il dato è emerso dalla ricerca Istat in relazione al percorso di rivoluzione green in corso in Italia. Il numero delle immatricolazioni in Italia è stato in forte crescita nel biennio 2020-2021 da quel momento in poi è iniziato il calo che ha raggiunto il terzo anno consecutivo. La quota di mercato a livello nazionale si attesta al 7,5%. La Liguria è insieme al Molise l'auto con meno percentuale di mezzi, appena il 4%. In Italia sono in tutto poco più di 564 mila le auto elettriche o ibride in circolazione.

Nell'ultimo anno si è registrato un incremento del 21,7%, dato però in calo rispetto al passato e lontano dai numeri del periodo immediatamente post Covid quando c'era stata una vera esplosione. Una statistica che vede alcuni territori registrare dati superiori alla media come Trentino-Alto Adige (13,3%), Valle d’Aosta (circa il 9%), Lombardia e Veneto (intorno all'8%).

Secondo gli ultimi dati riguardanti il mercato nella città metropolitana di Genova a giugno si sono registrate 1.137 immatricolazioni, in provincia della Spezia 427, in provincia di Savona 399 e in quella di Imperia 229. I dati di Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) però evidenziano un calo generale del mercato delle auto, almeno se si raffrontano i numeri di giugno 2025 con quelli di giugno 2024. In questo caso per le auto ibride ed elettriche è evidenziato che rappresentano il 43,6% del mercato delle auto immatricolate a giugno del 2025, quelle a benzina il 23,6%, quelle a diesel il 10% e infine quelle a gpl il 9,6%.

