Freddo in Liguria: arriva il "graupel", la neve tonda anche a bassa quota

E' arrivata anche un po' inaspettatamente la neve in Liguria con le prime spolverate già giovedì, continuate nella notte e per tutto venerdì. Il brusco calo delle temperature dopo un ottobre e inizio novembre dal clima mite ha portato la cosiddetta neve tonda o piccola grandine. Che si unisce al vento rigido da nord e al disagio fisiologico per freddo che attraversa la Liguria da est a ovest.

La neve ne Ponente

A Sanremo e su buona parte della provincia di Imperia ha nevicato in modo leggero. Il drastico abbassamento delle temperature ha portato a una situazione di instabilità, creando le condizioni ottimali per la comparsa dei fiocchi di neve. Una leggera spruzzata che non ha attecchito al terreno, ma trattandosi di un evento piuttosto raro in città, è stato colto con stupore dagli abitanti.

La grandine molla

Che sia neve classica o graupel, la cosiddetta grandine molla, le precipitazioni nevose sono e saranno sparse fino a quote di bassa collina, che in Liguria significa vedere imbiancarsi anche località dai 300 metri in su. La notte tra giovedì e venerdì si sono raggiunti i 23 centimetri a Triora, in provincia di Imperia, nel savonese raggiunti i 20 centimetri a Urbe, 28 centimetri all'alba a Campo Ligure, 13 centimetri in Valbrevenna, prima neve anche a Torriglia e primi centimetri anche a levante, a Santo Stefano d'Aveto, dove sono arrivati 13 centimetri in modo stabile con spolverate diffuse per due giorni.

Allerta gialla per neve nell'entroterra di Ponente

Vista la situazione meteo è stata diramata un'allerta gialla per neve nell'entroterra di Ponente (Zona D) dalle 15 di questo venerdì 21 novembre alle 3 di notte di sabato. Le zone interessate dall'allerta sono la Valle Stura, l'entroterra savonese e la Valbormida.