Waterfront di Levante, Cuocolo: "Sentenza conferma la correttezza nelle procedure"

GENOVA - C'era grande attesa per la sentenza del Consiglio di Stato sul Waterfront di Levante. Il verdetto finale è stato quello di respingere i ricorsi presentati dalla società olandese Oudendal, contro il comune di Genova per l'annullamento dell'aggiudicazione del Palasport a Cds. La società bresciana aveva vinto la gara bandita nel luglio 2018 e recentemente ha acquisito anche il resto delle aree della fiera. Oudendal era stata esclusa dalla commissione di gara dopo aver presentato una proposta progettuale in contrasto con la disciplina urbanistica e con il progetto del Waterfront firmato dall'architetto genovese Renzo Piano. Il Tar, aveva già, in prima battuta, ritenuto legittima l'esclusione degli olandesi, ma il Consiglio di Stato ha posto fine ad ogni tentennamento.

"Eravamo un bel gruppo di difensori assieme ai colleghi gli avvocati Pessagno e Masielli abbiamo difeso l'operato del comune e della società Spim: la società olandese Oudendal aveva fatto due ricorsi al Tar e due appelli in Consiglio di Stato per l'affidamento dei lavori", racconta l'avvocato Lorenzo Cuocolo, difensore del Comune di Genova nella vertenza. "I giudici hanno rigettato i rilievi secondo i quali il Comune di Genova non avrebbe potuto spacchettare l'area fieristica in lotti dunque il progetto può procedere senza ulteriori ricorsi".

"La sentenza definitiva consentirà l'avvio dei lavori a partire dal 20 di gennaio, in tempi rapidi e ci auguriamo senza intoppi: la nostra difesa si è articolata in centinaia di pagine, ma fortunatamente l'amministrazione ha lavorato bene fin dall'inizio e il nostro lavoro si è semplificato", prosegue Cuocolo. Questo pronunciamento può essere un esempio per il futuro, soprattutto per il progetto di riqualificazione, anche perché alcuni lotti devono essere ancora assegnati: del resto alla base ci sono due sentenze molto dettagliate del Tar Liguria e due sentenze del Consiglio di Stato. Questo progetto ha tutti i bollini di qualità per essere portato avanti".