Viabilità, venerdì riapre a doppio senso l'Aurelia a Celle Ligure

CELLE LIGURE - Riaprirà venerdì 23 luglio a doppio senso di marcia la strada statale Aurelia nel tratto tra il km 565+120 e il km 565+220 in corrispondenza di Celle Ligure dopo i lavori di ripristino che erano iniziati a ottobre. Lo comunica in una nota l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dopo l'intesa siglata tra Regione Liguria e Anas per andare incontro alle esigenze degli operatori turistici e delle categorie economiche in vista della ripartenza e della pausa estiva.

"Sono soddisfatto che si sia potuto trovare un'intesa tra Anas e l'impresa - spiega l'assessore Giacomo Giampedrone - e che si sia deciso di riaprire a doppio senso e non più a senso unico alternato, in modo da consentire uno sfogo alla viabilità durante tutto il periodo estivo. Tutto questo si è reso necessario per far fronte a una situazione molto complessa dal punto di vista autostradale, in modo da ridurre anche i disagi connessi ai cantieri". "Mi pare che tutti insieme siamo riusciti ad andare incontro il più possibile alle esigenze degli automobilisti, soprattutto in questo periodo estivo - aggiunge Giampedrone - tenendo conto che anche durante l'apertura a doppio senso di marcia i lavori di consolidamento degli edifici sotto il rio S. Brigida proseguiranno. Per poi riprendere a pieno regime a metà settembre e concludere definitivamente a novembre le opere di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida con l'ultimo posizionamento degli scatolari".