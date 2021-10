Toti: "Sette anni dall'alluvione, ci impegniamo perché non accada mai più"

GENOVA - Giovanni Toti ricorda l'alluvione di sette anni fa, che vide diversi corsi d'acqua straripare provocando la morte di una persona - Antonio Campanella, 57 anni, annegato a Borgo Incrociati - e gravi danni in tutta la città.

"Sono passati 7 anni - scrive su Facebook il presidente della Regione - dalla terribile alluvione che tra il 9 e il 10 ottobre 2014 ha colpito Genova, causando la morte di una persona e devastando la città con le esondazioni di diversi torrenti tra cui il Bisagno e il Fereggiano. Immagini che rappresentano tutto ciò che non vogliamo per la Liguria. E che ci stiamo impegnando per non dover rivivere mai più".