Spezia, Volpi: "Messi? L''avevo ospitato sulla mia barca, bene se va all'Inter"

LA SPEZIA - Gabriele Volpi, proprietario dello Spezia, fa sognare i tifosi aquilotti ma non troppo: "Se mi ha chiamato Messi? No dai... L’avevo ospitato in barca, sono amico anche di Mascherano. Se va all’Inter - dice alla Gazzetta dello Sport - sono felice perché sono un po’ interista. E perché tutto il calcio italiano ne guadagnerà. Mi hanno telefonato per farmi i complimenti Marotta, Galiiani e Andrea Agnelli".

FUTURO - "Ci sono state richieste per la società, ma tutto è finito in nulla. Per rispetto di La Spezia e della Liguria, che è la mia terra, non lascerò il club a persone che non siano migliori di noi. Non so se qualcuno ha agito a mia insaputa, ma dubito fortemente. Da noi non è mai venuto nessuno. Discorso chiuso, pensiamo soltanto alla Serie A".

ITALIANO - "Il nostro allenatore Italiano sarà confermato in panchina senza dubbio, ha il contratto e non capisco perché dovrebbe andare via! Lui e il direttore sportivo Angelozzi devono dare continuità, sono parte integrante del progetto. A breve ci riuniamo per programmare la Serie A, c’è poco tempo. Io delego a Chisoli, che poi riferisce ai miei stretti collaboratori Felugo e Fiorani: io intervengo solo una volta al mese. Dico solo che ci servono i gol, ricordo che anni fa Angelozzi voleva Caputo: ecco forse adesso ci vorrebbe uno così".