Scomparso a 71 anni Guglielmo Epifani, ex segretario del Pd

GENOVA - E' morto a 71 anni l'ex leader della Cgil ed ex segretario del Pd Guglielmo Epifani, scoparso a causa di una malattia. Nato a Roma nel 1950 da genitori di origine campana, nel 1979 incomincia la sua carriera di dirigente sindacale con l'incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai.

Vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, diviene segretario generale della Cgil fino al 2010. Alle elezioni politiche italiane del 2013 viene candidato alla Camera dei deputati come capolista del Partito Democratico, venendo eletto deputato della XVII Legislatura. L'11 maggio 2013 è stato nominato, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, segretario del Partito Democratico fino alle elezione a leader dem di Matteo Renzi il 15 dicembre seguente.

Il deputato ligure di Leu Luca Pastorino ha commentato in una nota stampa: "La scomparsa di Guglielmo Epifani non rappresenta solo la perdita di un collega appassionato e competente, ma è un vuoto che si apre nel mondo della sinistra. Il suo impegno sia come leader sindacale che nella vita politica è stato un esempio di coerenza di tenacia, sempre al fianco dei lavoratori, anche in momenti storici difficili. Con lui abbiamo affrontato tante battaglie, come testimonia questa legislatura. Esprimo tutto il mio cordoglio alla famiglia"