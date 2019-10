Save the Children e Uisp, insieme in Liguria contro la povertà educativa

GENOVA - L’Italia è un Paese “vietato ai minori”, dove oltre un milione di bambini e adolescenti vivono senza il necessario per condurre una vita accettabile. Una condizione che non risparmia neanche la Liguria, dove più di 1 bambino su 10 è in povertà relativa, gli accessi all’asilo nido diminuiscono, più della metà delle scuole non ha il certificato di agibilità, e la povertà educativa continua a minare il futuro dei più piccoli.

Anche lo sport resta per molti un privilegio: in Italia meno di un minore su cinque non fa sport e in Liguria questo dato è del 10,2%. Questi alcuni dei preoccupanti dati forniti dal decimo rapporto annuale dell’Atlante dell’infanzia a rischio "Il tempo dei bambini". E allora l’Uisp è ancora una volta al fianco di Save the Children nel rilanciare, in questa settimana, la campagna “Illuminiamo il futuro” per contrastare la povertà educativa, chiedendo – attraverso una petizione disponibile sul sito dedicato www.illuminiamoilfuturo.it – il recupero di tanti spazi pubblici abbandonati e inutilizzati su tutto il territorio nazionale da destinare ad attività extrascolastiche gratuite per i bambini e scuole sicure per tutti.

La mobilitazione, accompagnata sui social dall’hashtag #italiavietatAiminori, è associata a luoghi simbolici vietati ai minori in Italia, individuati on l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui tanti spazi pubblici, sottratti ai minori nel nostro Paese. E per contrastare fattivamente la povertà educativa in Liguria, Save the Children e Uisp portano avanti dal 2014, a Genova, il Punto Luce di Sestri Ponente, uno spazio ad alta densità educativa, dove, con il coinvolgimento di realtà associative, istituzioni scolastiche e locali, si opera in una vera “comunità educante” e dove, in soli 5 anni, 670 bambini e ragazzi hanno potuto svolgere moltissime attività educative gratuite delle quali sarebbero altrimenti privati. Da inizio anno, inoltre, sono stati coinvolti anche oltre 100 genitori con azioni di consulenza e sostegno alla genitorialità.