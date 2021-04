Passaporto vaccinale, Toti: "Strumento giusto, ma non in questo momento"

GENOVA - "L'ipotesi di un passaporto vaccinale? Credo che sia ovviamente uno strumento giusto, ma non di certo in questo momento", così dichiara sul suo profilo Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti in merito alla possibilità di un passaporto vaccinale con regole che siano omologate a quelle europee.

Sull'argomento si era pronunciato proprio questa mattina il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, fortemente a favore del passaporto vaccinale subito, con una dura condanna ad avere in Italia "isole covid free" o località privilegiate.

Per il presidente regionale ligure invece è giusto attendere ancora: "Il passaporto potrà essere attuato quando tutte le fasce di età saranno raggiunte dalla campagna di vaccinazione", conclude Toti su Twitter.