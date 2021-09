Meteo Liguria, un wekend diviso: sabato nuvole, domenica sereno

GENOVA - Un weekend quasi diviso a metà quello meteorologico: se il sabato inizia tra le nuvole, per via di una perturbazione che colpisce il nord Italia, la domenica il cielo dovrebbe aprirsi e regalare una giornata di sole. Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con inMeteo.

Situazione generale: una intensa perturbazione di origine atlantica agirà nel week end sul Mediterraneo centro-meridionale, apportando maltempo principalmente al centro-sud Italia. Il Nord e la Liguria rimarranno ai margini di questo sistema perturbato, osservando per lo più un aumento della nuvolosità.

Previsioni Sabato 4 Settembre

Mattina: nuvolosità più compatta su centro-levante, lascerà spazio a schiarite con il passare delle ore.

Pomeriggio: nubi più diffuse nelle zone interne e sui rilievi, ma senza precipitazioni di rilievo. Maggiore soleggiamento lungo le coste.

Sera: tempo che si mantiene stabile, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi.

Notte: stabile con cieli in prevalenza sgombri da nubi.

Temperature senza variazioni significative, valori massimi fra i 25-28 gradi. Ventilazione debole ovunque, dai quadranti settentrionali. Mare: quasi calmo o calmo.

Tendenza Domenica 5 Settembre: Domenica stabile e soleggiata grazie al rinforzo dell’alta pressione.