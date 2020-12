Meteo, in Liguria tornano le nuvole e la pioggia

GENOVA - L'alta pressione invernale che da lunedì scorso ha conquistato una buona fetta del nostro Paese comincia già a vacillare sotto la spinta di correnti atlantiche che da oggi faranno piovere su alcune regioni. Dopo una temporanea ripresa tra domani e venerdì l'anticiclone subirà una nuova sconfitta, questa volta più incisiva, nel corso del weekend. Fino a venerdì il tempo sarà contraddistinto da una nuvolosità diffusa sulle regioni settentrionali, in Toscana, sul Lazio e pure su Sardegna e Sicilia. Le precipitazioni, di modesta entità, o in alcuni casi anche assenti, interesseranno con più probabilità la Liguria e la Toscana settentrionale.

Sul resto del Paese il tempo sarà più soleggiato con clima decisamente mite al Sud (punte di 18-20 gradi). La situazione comincerà a cambiare nel corso del weekend quando l'anticiclone verrà allontanato, almeno temporaneamente, dall'arrivo di una perturbazione atlantica. Tra sabato e domenica il tempo peggiorerà al Nordovest, sulla Sardegna, sulla Sicilia e poi sul resto del Sud. La neve cadrà sui rilievi di Piemonte e Lombardia sopra i 1200 metri, mentre al Sud si potranno verificare dei temporali lungo le coste ioniche.

LE PREVISIONI DI ARPAL

OGGI, MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi medio-alte, non si escludono brevi e locali pioviggini. Temporanee e parziali schiarite al pomeriggio e nuovo aumento della nuvolosità in serata da Ponente con possibili deboli piovaschi. Umidità: su valori medi. Venti: deboli o moderati settentrionali a Ponente, orientali a Levante con locali rinforzi dalla sera. Mare: poco mosso, localmente mosso a Ponente dal pomeriggio per onda corta da Est/Nord-Est; moto ondoso in generale aumento dalla serata.

DOMANI, MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020 Il transito di una perturbazione atlantica determina cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse in movimento da Ponente a Levante. Fenomeni più insistenti su Centro-Levante con possibili locali rovesci moderati per l'instaurarsi di una convergenza di flussi nei bassi strati. Umidità: su valori alti. Venti: moderati o localmente forti settentrionali su Centro-Ponente, moderati da Est/Sud-Est a Levante.

DOPODOMANI, GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 La persistenza di un flusso umido meridionale negli strati mediobassi favorisce ancora nuvolosità diffusa e deboli precipitazioni sparse specie su Centro-Levante con possibili isolati rovesci. Nubi più irregolari a Ponente con schiarite anche ampie su Imperiese. Umidità: su valori alti. Venti: moderati settentrionali su Centro-Ponente, deboli o moderati orientali a Levante. Mare: mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Foto da Instagram @goettu)