Il maltempo lascia i segni sull'Aurelia: chiusa a Finale Ligure, limitazioni a Rapallo

FINALE LIGURE - Aurelia chiusa a Finale Ligure, una corsia bloccata tra Rapallo e Zoagli. La principale strada statale che attraversa la Liguria messa in difficoltà dal maltempo che in questi giorni si è abbattuto sulla nostra regione. Da una parte all'altra della strada difficoltà e disagi per automobilisti e non.

A Finale Liguria a causa di un grosso pino caduto sul manto stradale che ostacola il passaggio dei veicoli. Il tutto è successo intorno alle ore 23. La strada, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, rimarrà chiusa almeno per tutta la mattinata. E' infatti necessario sul posto l'intervento dei tecnici per la bonifica con il taglio e la rimozione dell'albero. Situazione analoga sempre sull'Auerlia anche tra Rapallo e Zoagli. In questo caso una frana causa la chiusura di una delle due corsie del tratto. Fatto che produce come conseguenza rallentamenti nella zona.