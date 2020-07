Genova Est, Genova Ovest, Chiavari: l'elenco delle chiusure notturne

GENOVA - Ancora un lungo elenco di chiusure nella notte lungo le autostrade della Liguria per ispezioni e lavori. Ecco il dettaglio.

A7 - tratto chiuso tra Genova Sampierdarena (Genova Ovest) e il bivio A7/A12 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/07/2020 al giorno 07/07/2020 per lavori.

A10 - chiuso al traffico bivio Compl.Savona/A6 Torino-Savona dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/07/2020 al giorno 08/07/2020 provenendo da Genova verso Torino per lavori.

A10 - chiuso al traffico bivio Compl.Savona/A6 Torino-Savona dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/07/2020 al giorno 08/07/2020 provenendo da Savona verso Torino per lavori.

A12 - Genova est in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/07/2020 al giorno 07/07/2020 in entrambe le direzioni per lavori.

A12 - L'uscita di Genova est è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/07/2020 al giorno 07/07/2020 per lavori.

A12 - Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/07/2020 al giorno 07/07/2020 in entrambe le direzioni per lavori.

A12 - L'uscita di Chiavari è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/07/2020 al giorno 07/07/2020 per lavori.