Genoa, tutti sfebbrati i positivi al Covid: in 24ore altro giro di tamponi

GENOVA - La notizia buona per il Genoa è che i 22 tesserati, 17 giocatori piu' 5 dello staff sono tutti sfebbrati. Un piccolo passo verso la normalità anche se la situazione all'interno del club rossoblu' resta pesante per la positività al Coronavirus. Nelle prossime 24 ore altro giro di tamponi con la speranza che qualche calciatore e tecnico della squadra torni negativo in vista della ripresa degli allenamenti previsti per martedì a cui dovrebbero partecipare anche i nuovi acquisti Shomurodov, Bani e Paleari, ma sempre in attesa delle evoluzioni sanitarie.

Intanto la serie A fa i conti con un campionato travolto dal Covid perchè dopo il rinvio di Genoa-Torino è esploso il caso Juventus-Napoli visto che gli azzurri non hanno raggiunto Torino per il match con i bianconeri per intervento dell'Asl che ha chiesto immediati tamponi dopo la positività di Zielinski ed Elmas che comunque non erano stati inseriti nella lista dei convocati. Un fatto simile al Grifone in partenza per Napoli dopo la scoperta dei contagi che avevano colpito Perin e Schone. Domenica scorsa pero' il Genoa giocò al San Paolo perdendo 6-0. In pratica quel fresco precedente ha fatto giurisdizione e cosi' il Napoli è stato bloccato. Finirà 3-0 a tavolino per la Juvenrus o la partita verrà rinviata? Una delle tante domande a cui il mondo del pallone dovrà rispondere con tempi sempre piu' stretti per salvare una stagione cominciata malissimo e senza chiare linee guida.