GENOVA - Aspettando Sturaro che continua la sua preparazione, in vista del Milan c’è da seguire le condizioni di Barreca uscito malconcio dal match dell’Olimpico contro la Lazio.

Intanto Andreazzoli ha quattro giorni per ricaricare le pile dopo un apaio di giorni nel tritatutto delle critiche. Per l’allenatore sono problemi di abbondanza visto che anche Biraschi e Goldaniga sono in definitivo recupero. Col Milan sabato attesi oltre 20.000 spettatori.