Genoa al lavoro a Pegli, per la Lazio si spera nei rientri di Cassata e Zapata

GENOVA - Il Genoa ha ripreso questa mattina la preparazione al Signorini, con un giorno di anticipo rispetto alla Lazio di Simone Inzaghi, per preparare la sfida contro i biancocelesti al Ferraris il 3 gennaio alle 15. Ballardini e il suo staff - informano i media ufficiali - hanno predisposto una seduta di movimenti senza palla. I primi a scendere in campo e in palestra sono stati Criscito e Masiello.

Fisioterapia per Sturaro, fermatosi nei giorni scorsi per una lesione di primo grado al bicipite femorale, si valutano invece possibili recuperi come quelli di Cassata, che si è allenato anche a Natale in un centro di riabilitazione sportiva di Pontremoli, e di Zapata.