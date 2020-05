Fase 2, dal 4 maggio 21 treni regionali in più per i pendolari in Liguria

GENOVA - La Liguria mette in campo più treni regionali nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria. A partire da lunedì 4 maggio, Trenitalia, su richiesta della Regione, aumenterà il numero delle corse regionali per soddisfare le domande dei pendolari che dalla settimana prossima riprenderanno a recarsi nei posti di lavoro. Saranno quindi 21 i treni in circolazione in più distribuiti sulle principali linee di maggiore flusso.

In fascia pendolare mattutina e pomeridiana, in particolare, ci sarà l'incremento di quattro treni (due coppie) sulla Milano-Genova, due treni tra La Spezia e Genova e sarà rinforzato il servizio metropolitano nel capoluogo ligure tra Voltri e Nervi. Tutte le informazioni e il nuovo orario dettagliato sono consultabili sul sito Infomobilità di Trenitalia (clicca qui).