Covid in Liguria; due vittime, 34 nuovi positivi e 44 guariti in 24 ore

GENOVA - Sono 5.794 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-12 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 34 nuovi casi a fronte di 521 tamponi molecolari. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 738 (+11 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 66 persone (+2 in 24 ore). Sono 2 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 1 in quello della Asl4 Chiavarese, nessun nuovo caso nell'imperiese, 18 nel savonese, 13 nello spezzino, un caso non riconducibili alla residenza in Liguria. I dati subiscono un calo a causa delle festività natalizie.

Registrate 2 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.844 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 4.934 persone (-8 in 24 ore). Il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 44 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 50.367.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 3.121 positivi, alla Spezia 810, a Savona 1.067 e a Imperia 420. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 5.640 persone.

DOMENICA 27 IL VAX DAY IN LIGURIA - Al via la campagna vaccinale in Liguria cntro il Covid. Le prime dosi destinate a personale sanitario e ospiti delle rsa arriva al San Martino di Genova. Inizia la prima fase (LEGGI QUI) .

I DATI COVID IN ITALIA - Sono 10.407 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 261. Sono 81.285 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di Venerdì. Il giorno di Natale i positivi erano stati 19.037, i morti 459. In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime sono 71.620.

Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155). La provincia autonoma di Bolzano non ha comunicato i dati che verranno aggiornati domenica. Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 135. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora 2.582 I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.