Covid: 166 nuovi positivi, salgono gli ospedalizzati, campagna vaccinale al 93%

GENOVA - Sono 166 i nuovi positivi al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore.

Attualmente i contagiati sono 2788, 46 in piu' rispetto a ieri. I nuovi positivi sono emersi da 7058 tamponi (3257 molecolari, 3801 test rapidi). Il tasso di positivita' e' 2,35% (era 2,45%), mentre a livello nazionale e' 2,7%. Crescono anche gli ospedalizzati: sono 55, di cui 13 in terapia intensiva (erano 12), due in piu' rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti sono 120. Nessun decesso (4366 da inizio pandemia).

Per quanto riguarda i nuovi casi, l'Imperiese conferma un trend che lo vede da giorni intorno ai 40 casi giornalieri, nelle ultime 24 ore sono stati 43, 55 sono nell'area di Genova, e spicca il boom del Savonese con 35 casi dopo che da domenica era stata la provincia con meno contagi (questa la crescita nei giorni dall'1 agosto: 11 casi, 1, 6, 14, 19, 35), 20 nello Spezzino, 13 nel Tigullio. I guariti sono 120, in isolamento domiciliare ci sono 1438 persone, 21 in piu', e in sorveglianza attiva ce ne sono 1421, erano 1337. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 11808. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 786302. I vaccini consegnati sono 1.921.903, quelli somministrati 1.790.152, il 93%.